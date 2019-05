La fine degli Oasis raccontata da Liam: 'Noel ha diviso la band'

Se l'obiettivo di Liam Gallagher con "As it was" è quello di alimentare le fiamme che da ormai qualche anno lo dividono da suo fratello Noel, con molta probabilità lo centrerà. Le premesse non erano affatto rassicuranti: "Mi hanno detto che sarò querelato se userò filmati in cui canto gli Oasis", aveva twittato qualche mese fa il più piccolo dei fratelli Gallagher, facendo sapere di essere stato minacciato da suo fratello Noel per i contenuti del documentario che racconta la sua carriera solista. Ora, il nuovo trailer getta benzina sul fuoco.

La clip pubblicata in rete nelle ultime ore offre un'anteprima di quello che sarà "As it was": il racconto, stando al trailer, partirà proprio dallo scioglimento degli Oasis e arriverà fino alle lavorazioni di "As you were", l'album d'esordio solista di Liam Gallagher dopo l'esperienza con i Beady Eye. Una voce fuori campo racconta l'umore del cantante nei mesi successivi alla separazione da suo fratello: "L'unico modo per uscirne fuori era la musica", racconta Liam. Che parlando della fine degli Oasis a un certo punto dice, riferendosi a Noel: "Ha diviso la band". E negli ultimi secondi del trailer, in una scena girata in casa della madre, indica minacciosamente una foto che ritrae suo fratello.

"As it was", diretto da Charlie Lightening e Gavin Fitzgerald, arriverà nelle sale cinematografiche britanniche e irlandesi il prossimo 7 giugno, per poi uscire anche in dvd e Blu-ray nei giorni seguenti.