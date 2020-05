Georges Moustaki: dieci canzoni da conoscere

In Italia ha avuto un breve momento di notorietà nel 1969 grazie a “Lo straniero”, versione in italiano (con un gran bel testo di Bruno Lauzi) della sua “Le métèque”. Oltralpe, dove è morto il 23 maggio del 2013 (era nato ad Alessandria d’Egitto il 3 maggio del 1934), Georges Moustaki è considerato uno dei nomi più significativi e prestigiosi della “chanson française”; per scegliere dieci delle sue canzoni – fra le centinaia che ha pubblicato – ci siamo affidati alle preferenze del pubblico francese, e nelle pagine che seguono troverete i risultati.