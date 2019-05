Cure, il concerto del 30 maggio per il trentennale di ‘Disintegration’ sarà trasmesso in streaming

Ai quattro concerti del 24, 25, 27 e 28 maggio prossimi previsti dalla band di Robert Smith all'Opera House di Sydney per festeggiare il trentennale di “Disintegration” - ottavo capitolo discografico della formazione britannica uscito nel 1989 a due anni distanza dal precedente “Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me” e seguito poi, nel 1992, da “Wish” – si aggiunge una quinta data, sempre al teatro dell’opera della città australiana, il 30 maggio. Quest’ultimo appuntamento, fanno sapere i Cure, sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo attraverso la pagina Facebook della band e il loro canale YouTube, così che anche chi non sarà presente allo show possa godersi, anche se a distanza, il concerto, che vedrà Smith e soci eseguire per intero il disco di “Lullaby”.

Nelle scorse settimane i Cure hanno lasciato trapelare qualche informazione a proposito del loro prossimo album, che si andrebbe a configurare come il primo della band dai tempi di “4:13 Dream”, uscito nel 2008. In una chiacchierata informale con i giornali a margine della cerimonia della Hall of Fame, Smith ha scherzato sulla data di pubblicazione del disco – “Non saprei dire. Ottobre? Halloween?”, ha dichiarato il cantante – spiegando che dal suo punto di vista “piacerà molto ai nostri fan di vecchia data”, mente “farà molto incazzare tutti gli altri”.

Se è difficile che i fan italiani dei Cure possano ascoltare di persona la band alle prese con “Disintegration” alla Opera House, l’occasione per vedere i Cure dal vivo potrebbe essere l’unico passaggio nella Penisola della band, che andrà in scena il 16 giugno a Firenze, dopo Editors e Sum 41.