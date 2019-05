Madonna e Taylor Swift cantano i nuovi singoli ai Billboard Music Awards

5 milioni di dollari: è questo, secondo diverse fonti, il costo della prima performance live di "Medellin", il nuovo singolo di Madonna con Maluma: la cantante si è esibita ai Billboard Music Awards in uno spettacolare passaggio con tanto di ologrammi e computer graphics. E' stato il momento più atteso e discusso della serata, che aveva in cartellone nomi come Taylor Swift (anche lei al debutto live del singolo "Me"), Mariah Carey, i BTS con Halsey, Ciara, Jonas Brothers, Khalid, Panic! at the Disco, Lauren Daigle, Kelly Clarkson.

Ecco il video dell'esibizione di Taylor Swift con Brendon Urie dei Panic! At The Disco. Per rivedere l'esibizione di Madonna, invece, bisogna per il momento bisogna accontentarsi di un video ripreso dal pubblico: le clip della versione andata in diretta sono state rimosse dai social e da YouTube, oppure geobloccate dalla NBC, che ha trasmesso lo show in America, in diretta dalla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas.