Il primo concerto delle Bikini Kill, dopo ventidue anni: guarda

Che qualcosa stesse bollendo in pentola lo si era intuito già due anni fa, quando il trio di Kathleen Hanna, Tobi Vail e Kathi Wilcox si era ricomposto sul palco in occasione di una festa a New York. Ora le Bikini Kill sono tornate a suonare insieme, ufficialmente: ieri sera, 25 aprile, la girl band ha tenuto il suo primo concerto dopo ventidue anni. L'evento è stato ospitato dall'Hollywood Palladium e ha visto le ragazze esibirsi di fronte a circa 5.000 spettatori, proponendo i suoi cavalli di battaglia. Ecco, qui sotto, alcuni video della serata:

Quello di ieri sera, tra l'altro, è stato solo il primo della serie di concerti della reunion delle Bikini Kill, attese ora anche a New York e alla O2 Academy Brixton di Londra il 10 e 11 giugno. Accanto a Kathleen Hanna (voce), Tobi Vail (batteria) e Kathi Wilcox (basso) non ci sarà la chitarrista Billy Karren: al suo posto la nuova chitarrista Erica Dawn Lyle, entrata a far parte della band proprio in occasione della reunion.

Salite alla ribalta negli States all'inizio degli anni '90, prima dello scioglimento - avvenuto nel 1998, quando Kathleen Hanna preferì dedicarsi ad altri progetti - le Bikini Kill consegnarono al mercato tre album in studio: a "Revolution girl style now!", il disco d'esordio del 1991, fecero seguito nel 1993 "Pussy whipped" e nel 1996 "Reject all american".