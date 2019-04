FKA twigs è tornata sul pianeta Terra: video

FKA twigs è tornata con nuova musica. A distanza di più di quattro anni da "LP1", il suo album d'esordio uscito nell'agosto del 2014 (qui la nostra recensione), la cantante ha pubblicato un nuovo singolo: "Cellophane", questo il titolo del brano che segna il ritorno sulle scene dell'artista britannica, è accompagnato da un videoclip diretto da Andrew Thomas Huang, già collaboratore di Björk (per la quale ha firmato i video di canzoni come "Mutual core, "The gate" e "Black lake"), non a caso caratterizzato da atmosfere a dir poco oniriche. Potete guardarlo - e ascoltare la canzone - proprio qui sotto:

"Cellophane", come ha spiegato via social la stessa FKA twigs, segna per la cantante una rinascita: "Ho dovuto abbattere ogni schema su cui avevo fatto affidamento, andare più a fondo, ricostruire. Ricominciare, di nuovo". Un nuovo album non è stato ancora annunciato - l'ultima pubblicazione di FKA twigs è l'Ep "M3LL155X", uscito nell'agosto del 2015, mentre nel 2016 aveva pubblicato il singolo "Good to love" - ma il 7 maggio la cantante darà il via da Los Angeles al suo nuovo tour, che la riporterà sui palchi dopo tre anni e il disco potrebbe verosimilmente uscire in concomitanza con i nuovi concerti: la tournée, dopo un paio di date a Los Angeles e a New York, porterà twigs anche in Europa, ma senza passare per l'Italia.

Il 24 maggio la cantante sarà a Berlino, il 28 a Londra, il 30 si esibirà sul palco del Primavera Sound di Barcellona, il 1° giugno su quello del We Love Green a Parigi.