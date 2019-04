Pro Ject VC-S… e il vinile torna come nuovo

Lava-dischi Pro Ject VC-S, produttore: Pro Ject Audio Systems, prezzo: 449 euro

La Pro Ject VC-S è la macchina per lavare i dischi in vinile con il miglior rapporto qualità/prezzo in commercio.

Semiautomatica e ultraveloce, permette di lavare e asciugare il vinile in pochi secondi. L’unica operazione manuale richiesta è quella di spargere il liquido e di girare il disco alla fine del ciclo.

La tecnologia impiegata è la più moderna, con un liquido speciale che non corrode, ma scioglie completamente sia la polvere sia il grasso.

Il clamp in alluminio in dotazione preserva l’etichetta del disco dal lavaggio. Il braccio di pulizia e asciugatura è in metallo e all’interno della macchina è contenuto un recipiente per il liquido di scarto.

Lo chassis è completamente in legno.

