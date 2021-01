Quella volta che Snoop Dogg dimenticò 400.000 sterline in contanti in camerino

Negli ultimi giorni è tornato a fare notizia Snoop Doog, che ha annunciato un nuovo album (c'è il titolo - 'Take It From A G' - ma non la data di uscita: originariamente previsto per dicembre, non si è poi materializzato) ed è stato protagonista di un botta e risposta con Eminem.

Così ricordiamo uno degli episodi più bizzarri di una carriera che bizzarra è dir poco. L'aneddoto è stato ricordato qualche tempo fa da George Sloan, il co-proprietario del Timepiece, un club di Exeter, in Gran Bretagna. In una intervista ha raccontato quando Snoop Dogg, dopo essersi esibito nel suo locale, se ne andò dimenticando una borsa che conteneva tra le 300 e le 400.000 sterline in contanti.

Parlando a Devon Live, Sloan ha ricordato così quella sera dell’agosto 2014:

“Snoop è la persona più rilassata che io abbia mai incontrato. Ho passato circa 20 minuti con lui e tutto quello che ha detto è stato ‘cool’. La serata era ‘cool’, il club era ‘cool’, la folla era ‘cool’. Ha posato per le fotografie e ha firmato autografi. Non c'era niente di stravagante nel suo ‘rider’, solo una specifica marca di gin. Era molto affascinante”.

Sloan ha poi continuato il suo racconto dicendo che dopo il concerto venne contattato da un membro dell’entourage del musicista statunitense, il rapper e il suo team alloggiavano in un lodge da 50 sterline a notte alla periferia di Exeter: