Il dissing tra Eminem e Snoop Dogg

Botta e risposta tra due pesi massimi del rap. A dicembre Eminem ha pubblicato il suo undicesimo disco, la “Side B (Deluxe Edition)” di "Music to be murdered by", uscito a sua volta lo scorso gennaio.

Tra le nuove canzoni del rapper di Detroit, che si sono fatte più notare c'è "Zeus", con White Gold. Inizialmente se n'è parlato perché nel brano Eminem nel brano chiede scusa a Rhianna ("And wholeheartedly, apologies, Rihanna/For that song that leaked, I'm sorry, Ri/It wasn't meant to cause you grief/Regardless, it was wrong of me), per avere preso le parti del suo ex compagno in un brano del 2009 mai pubblicato ufficialmente ma trapelato l'anno scorso.

Ma nella canzone c'è molto altro, in particolare questo passaggio su Snoop Dog - una risposta ad un'intervista di qualche mese fa in cui il rapper di Long Beach aveva dichiarato di poter "vivere senza la musica di Eminem".

As far as squashing beef I’m used to people knocking me

But just not in my camp

Last thing I need is Snoop doggin' me

Man, dog, you was like a damn god to me

Man, not really

I had "dog" backwards

But I'm startin' to think, all these people takin' shots at me

Shit, it's no wonder

La risposta di Snoop è arrivata sotto forma di un commento su Instagram ad un account di fan di Emimem, è sintetica ma non meno dura: “Pray I don’t answer that soft ass Shit”. E soprattutto lascia intuire un seguito, soprattutto considerando che è in arrivo un suo nuovo album....