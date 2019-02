Addio a Kofi Burbridge, il flautista della Tedeschi Trucks Band aveva 57 anni

E’ morto ieri Kofi Burbridge, il tastierista e flautista della Tedeschi Trucks Band. Non è stata specificata alcuna causa per la morte, ma il 57enne musicista aveva avuto, non molto tempo fa, un problema cardiaco legato all’intervento chirurgico al cuore sostenuto nel 2017.

Il batterista Yonrico Scott, ex membro della Derek Trucks Band, ha scritto sulla sua pagina Facebook: "Oggi abbiamo perso una delle persone più belle del pianeta. Il mio fratello Kofi Burbridge è trapassato dopo una dura lotta. Il mio cuore va alla famiglia Burbridge."

Quando ebbe gli ultimi problemi di salute, lo scorso 3 gennaio la Tedeschi Trucks Band scrisse sulla pagina Facebook della band: "I dottori sono fiduciosi visti i suoi progressi e noi speriamo che presto possa uscire dall'ospedale, avrà però bisogno di un po' di tempo per il recupero. Non vediamo l'ora che torni in salute e ritorni sul palco a cui appartiene."

Burbridge era nato il 22 settembre 1961, nel Bronx, a New York. È il fratello dell'ex bassista della Allman Brothers Band Oteil Burbridge. Kofi Burbridge ha suonato con l'Aquarium Rescue Unit per poi unirsi alla Derek Trucks Band nel 1999.

Per ironia della sorte, nel giorno della sua scomparsa, la Tedeschi Trucks Band ha pubblicato il nuovo album “Signs”. La band statunitense presenterà le nuove canzoni in concerto anche in Italia, il 17 aprile al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 18 al Teatro Politeama Rossetti di Trieste.