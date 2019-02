La Tedeschi Trucks Band ha pubblicato “They Do not Shine”, il secondo singolo – dopo “Hard Case” - estratto da “Signs”, album che uscirà il prossimo 15 febbraio. L’ultimo disco della blues rock band della Florida è “Let Me Go By” uscito nel 2016.

Dice della canzone il chitarrista Derek Trucks:

"È praticamente una canzone rock'n'roll. Senza fronzoli, breve e dolce... che è un po’ insolito per noi. Ma mostra un altro aspetto della band. ’Shine, shine, shine!’".

“Signs” è stato scritto da tutti i 12 membri della band ed è stato registrato nello studio Swamp Raga, a Jacksonville, in Florida. Nell'album hanno partecipato anche Warren Haynes, Oliver Wood e Doyle Bramhall II.

L'album è stato scritto e registrato in seguito a una serie di tragiche perdite per la band, tra le quali la morte dello zio di Derek e membro degli Allman Brothers Butch Trucks, i mentori Leon Russell e Col. Bruce Hampton e Gregg Allman.

Derek Trucks dice:

"Questo è il primo disco che abbiamo fatto che, quando lo ascolto, mi mette in un posto specifico. Mi mette in una zona e mi colpisce alcuni nervi scoperti."

Susan Tedeschi aggiunge:

"Siamo molto fortunati a fare ciò che facciamo e abbiamo la responsabilità di creare qualcosa di positivo per contrastare tutta la negatività. Tutti abbiamo a che fare con circostanze tragiche, a volte. Come musicista, sento che il mio lavoro è andare là fuori, muovere il culo e dare il meglio di me e offrire ispirazione."

Tracklist:

1. Signs (High Times)

2. I’m Gonna Be There

3. When Will I Begin

4. Walk Through This Life

5. Strengthen What Remains

6. Still Your Mind

7. Hard Case

8. Shame

9. All The World

10. They Don’t Shine

11. The Ending

La Tedeschi Trucks Band presenterà sul palco le nuove canzoni anche in Italia. Sono due gli appuntamenti nella nostra penisola : il 17 aprile al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 18 aprile al Politeama Rossetti di Trieste.