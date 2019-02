È emerso un significato che finora nessuno aveva colto nel testo della canzone di Achille Lauro in gara al Festival di Sanremo 2019. La "Rolls Royce" del titolo non si riferirebbe al celebre marchio di automobili ma ad una "pasticca" che all'estero è già finita al centro della cronaca. Sulla pastiglia è infatti impresso proprio il logo della casa di automobili.

Nel pezzo, scritto dallo stesso Achille Lauro insieme a Davide Petrella (già autore per Cesare Cremonini e Gianna Nannini, tra gli altri), Frenetik&Orang3 e Boss Doms, il rapper romano cita una serie di rockstar scomparse prematuramente come Jim Morrison, Amy Winehouse, Jimi Hendrix e Elvis Presley: "Dio ti prego salvaci da questi giorni / tieni da parte un posto e segnati 'sti nomi", rappa Lauro alla fine della canzone.

Questa la nostra videointervista in cui Achille Lauro aveva raccontato "Rolls Royce", pur senza accennare al significato del titolo:

Nella serata del venerdì, che vedrà i 24 artisti in gara al Festival cantare la loro canzoni insieme ad alcuni ospiti, Achille Lauro si esibirà insieme a Morgan. In questi giorni la canzone è stata al centro di un'altra piccola polemica: il rapper Frankie Hi-NRG ha sottolineato la somiglianza con "1979" degli Smashing Pumpkins, e il rapper ha spiegato che le sue fonti di ispirazioni sono altre. Peraltro, Rockol e altri giornalisti avevano già indicato un mese fa, ai primi ascolti per la stampa, l'affininità tra il suono di chitarra della canzone del rapper con quella della band di Billy Corgan.

Qua il video della canzone: