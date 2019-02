Non si arresta la ridda di voci, indiscrezioni e speculazioni su quello che potrebbe essere il nuovo album in studio degli AC/DC, ideale seguito di "Rock or Bust", disco che i giganti australiani dell'hard rock consegnarono ai mercati nel 2014. Secondo la voce di Sirius XM Eddie Trunk, speaker solitamente ben informato riguardo gli affari correnti di rock e dintorni, il disco - come del resto già confermato a mezza voce dal frontman del gruppo Brian Johnson - sarebbe ormai stato completato.

Secondo una fonte "molto attendibile" consultata dal dj americano il disco, lavorato presso gli studi canadesi Warehouse, a Vancouver, includerebbe anche la registrazione di riff lasciati in eredità al gruppo da Malcolm Young, fratello di Angus e (discreta) mente musicale della band scomparso nel novembre del 2017 dopo un breve lotta contro un grave male degenerativo: "Malcolm aveva registrato un mucchio di roba e loro ci hanno lavorato per - diciamo così - 'incorporarla' nel disco".

Trunk ha rivelato un'altra importante indiscrezione: secondo la sua fonte, al momento, non solo non sarebbe stata definita una precisa data di pubblicazione per il lavoro, ma nemmeno sarebbero stati immaginati dei piani per una promozione dal vivo dell'album.

L'eventuale concezione di un nuovo album più come suggello della carriera in studio della band di Sydney che come ulteriore capitolo discografico convenzionale - quindi inevitabilmente associato alle usuali trafile promozionali - potrebbe disinnescare le voci fatte circolare negli ultimi giorni dall'ex manager dei Guns N' Roses Alan Niven, secondo il quale - in caso di nuove operazioni sul palci degli AC/DC - il frontman della band di "Paradise City" potrebbe tornare al microfono a fare le veci di Johnson, ancora impossibilitato per ragioni di salute - sempre secondo Niven - a riprendere le attività dal vivo.