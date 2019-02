Dopo la data dello scorso 13 novembre al Forum di Assago, la band britannica guidata da Oliver Sykes (nella foto) tornerà a esibirsi in Italia nel corso della prossima estate: i Bring Me the Horizon sono stati confermati oggi, martedì 5 febbraio, come protagonisti di una serata alla rassegna Bologna Sonic Park per il prossimo 19 luglio. I biglietti dello show, che si terrà presso l'Arena Parco Nord nel capoluogo emiliano a partire dalle ore 20 e che sarà aperto da uno special guest che verrà annunciato nelle prossime settimane, saranno disponibili sul circuito TicketOne a partire dalle 10 di domani, mercoledì 6 febbraio, al prezzo di 40 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali.

Presso il palco installato nell'area naturale intitolata allo scomparso frontman dei Clash Joe Strummer, nel corso della prossima edizione del festival, saranno di scena - tra gli altri - gli Slipknot (il 27 giugno), Salmo (il 28 giugno), Skunk Anansie (il 5 luglio), Weezer (il 7 luglio) e Greta Van Fleet (il 10 luglio).

I Bring Me the Horizon hanno pubblicato il loro ultimo album in studio, "Amo", lo scorso 25 gennaio: il disco - ideale seguito di "That's the Spirit" del 2015 - è il sesto album di inediti pubblicato dalla band fondata nel 2004 a Sheffield, Regno Unito.