Un'altra coppia inedita a Sanremo 2019: è quella composta da Daniele Silvestri e Rancore. Il cantautore e il rapper romano sul palco dell'Ariston portano "Argento vivo", tra i cui autori ci sono anche Manuel Agnelli e Fabio Rondanini degli Afterhours: "È una canzone che avevo bisogno di scrivere, un bel cazzotto in un occhio, perché l'ho ricevuto anche io", spiega Silvestri, "per relazionarmi con l'adolescenza di oggi ho capito che bisognava rivedere una serie di preconcetti. Questa è un'epoca più sibillina, perché il mondo è cambiato in maniera molto veloce e affascinante, la tecnologia di cui disponiamo sembra un grido di libertà, ma in realtà il mondo che si è disegnato con questi cambiamenti è molto difficile da interpretare. Ho intravisto una parte nera negli adolescenti di oggi, un nero spaventoso". Il pezzo è cantato per metà da Silvestri e per metà da Rancore, come in un confronto generazionale. La canzone sarà inclusa nel nuovo album di Daniele Silvestri, di prossima pubblicazione: