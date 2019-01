La voce dei Portishead Beth Gibbons pubblicherà la testimonianza audio e video della performance da lei tenuta insieme alla Polish National Radio Symphony Orchestra, diretta da Krysztof Penderecki – già collaboratore di Jonny Greenwood e Aphex Twin -, nel 2014 al National Opera Grand Theater di Varsavia, quando l’ensemble, accompagnato dalla voce della Gibbons, ha proposto la sua versione di “Symphony No. 3 (Symphony of Sorrowful Songs)” di Henryk Górecki. Di seguito potete vedere il trailer del progetto, destinato a raggiungere il pubblico il prossimo 20 marzo. Per ingannare l’attesa, date un’occhiata anche al sito interattivo a esso dedicato.

La composizione di Górecki risale al 1976 ed è stata portata in scena per la prima volta l’anno successivo nell’ambito del Royal International Festival con Ernest Bour come direttore d’orchestra e Stefania Woytowicz come soprano.

L’ultimo album solista della frontwoman del gruppo di Bristol, “Out of Season”, risale al 2002, quando la Gibbons ha fatto squadra con Rustin Man per la realizzazione del disco. I Portishead hanno all’attivo quattro album in studio, l’ultimo dei quali, “Third”, ha raggiunto il mercato nel 2008.