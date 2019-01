Il rocker di Correggio sarà presente in veste di ospite speciale alla sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo: a confermarlo è stato lo stesso Luciano Ligabue con un post pubblicato sui suoi canali social ufficiali.

La presenza del cantante emiliano al teatro Ariston era stata anticipata, nel pomeriggio di oggi, lunedì 28 gennaio, dall'agenzia ANSA: Ligabue era già stato protagonista al Festival di Sanremo nel 2014 per un omaggio a Fabrizio De André, concretizzatosi in una personale rilettura di "Crêuza de mä".

Nonostante la conferma ufficiale, al momento non è chiaro né quale sarà la serata che vedrà Liguabue in azione sul palco del teatro Ariston né che canzoni saranno eseguite durante la sua apparizione: di certo l'artista - che solo pochi giorni fa ha annunciato le date del suo tour estivo 2019 degli stadi - coglierà l'occasione per promuovere il suo nuovo album di inediti in studio, "Start", atteso nei negozi entro il prossimo mese di marzo.