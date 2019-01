Nella giornata di oggi, giovedì 24 gennaio, il rocker di Correggio ha reso note le date del tour che lo vedrà protagonista nel corso della prossima bella stagione negli stadi italiani: l'annuncio è stato fatto con un annuncio in diretta sul canale YouTube ufficiale di Ligabue.

Ecco, di seguito, le date del tour in supporto al nuovo album dell'artista emiliano, "Start", atteso nei negozi per il prossimo mese di marzo.

14 giugno Bari, stadio San Nicola

17 giugno Messina, stadio San Filippo

21 giugno Pescara, stadio Adriatico

25 giugno Firenze, stadio Artemio Franchi

28 giugno Milano, stadio San Siro

2 luglio Torino, stadio Olimpico

6 luglio Bologna, stadio Dall'Ara

9 luglio Padova, stadio Euganeo

12 luglio Roma, stadio Olimpico

I biglietti per le date dello Start Tour 2019 saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 11.00 di sabato 26 gennaio e per tutta la giornata di domenica 27 gennaio in prelazione per i soli iscritti al fanclub Bar Mario. Dalle ore 11.00 di lunedì 28 gennaio, invece, i biglietti saranno disponibili su TicketOne e dalle ore 11.00 di lunedì 4 febbraio nei punti vendita e nelle prevendite abituali (maggiori informazioni sono consultabili sul sito di F&P Group).

L'ideale successore di "Made in Italy" includerà dieci brani inediti, tra i quali il singolo apripista "Luci d'America", pubblicato lo scorso 11 gennaio: la produzione del lavoro - il dodicesimo nella carriera di Ligabue - è stata affidata a Federico Nardelli, produttore romano già al fianco di cantautori di nuova generazione come Gazzelle e Galeffi.

L'ultimo tour di Ligabue, il Made in Italy Tour, ha tenuto occupato il cantautore di Correggio tra il 14 febbraio e il 4 novembre del 2017 per un totale di 52 date in tutta Italia - più due all'estero, in Belgio a Bruxelles e a Lugano in Svizzera.