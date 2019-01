A breve dovrebbero arrivare anche le date del tour 2019 negli stadi, il primo dopo quello di "Mondovisione" del 2014: nel frattempo, però, per stemperare l'attesa dei fan, Ligabue offre una nuova anticipazione di quello che sarà il suo nuovo album di inediti in uscita a marzo. Dopo aver fatto ascoltare il primo singolo del disco e dopo averne annunciato il titolo, il rocker svela in un video pubblicato sui social la tracklist con i titoli delle canzoni contenute nell'ideale seguito di "Made in Italy".

Il disco conterrà, oltre al singolo di lancio, altri nove brani inediti del cantautore, che per questo suo nuovo progetto discografico, il dodicesimo album in studio della sua carriera, si è avvalso della collaborazione di Federico Nardelli, produttore romano già al fianco di cantautori di nuova generazione come Gazzelle e Galeffi. Questa la tracklist:

"Polvere di stelle"

"Ancora noi"

"Luci d'America"

"Quello che mi fa la guerra"

"Mai dire mai"

"Certe donne brillano"

"Vita morte e miracoli"

"La cattiva compagnia"

"Io in questo mondo"

"Il tempo davanti"

Le date del tour 2019 negli stadi dovrebbero essere annunciate nelle prossime ore, come promesso sui social da Ligabue.