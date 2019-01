Tornerà a Novi Sad, in Serbia, dal 4 al 7 luglio 2019 l'Exit Festival, la manifestazione nata nel 2000 dall'incontro tra tre studenti universitari, oggi considerata tra le manifestazioni musicali più importanti in Europa.

La line up dell'edizione 2019 del festival sta prendendo forma pian piano: sul palco della Fortezza di Petrovaradin, l'imponente fortezza collinare che sorge proprio accanto al Danubio, saliranno i Cure, Carl Cox, Greta Van Fleet, Dimitri Vegas & Like Mike, Phil Anselmo & The Illegals, Sofi Tukker, 65daysofstatic, Tarja, The Selecter, Atheist Rap, Arcturus, Entombed A.D, Peter and the Test Tube Babies e Total Chaos.. Al cartellone si aggiungono ora altri nomi: quelli di Lost Frequencies, di Tom Walker e del duo belga Two Pauz.

I ticket per l'Exit Festival sono in vendita su exitfest.org al prezzo di 99 euro. Sono disponibili anche pacchetti comprensivi di alloggio più transfer a partire da 135 euro. Di base è possibile usufruire di una grande e ben attrezzata area di campeggio ubicato sulle rive del fiume ma sono molte le soluzioni alternative come hotel prenotabili attraverso l'agenzia turistica exittrip.org.