La fondazione intitolata allo scomparso Re del Pop e la società di produzione Columbia Live Stage hanno annunciato un musical che avrà per soggetto la vita di Michael Jackson: come riferisce l'edizione online americana di Billbord, la pièce - intitolata "Don't Stop 'Til You Get Enough" (come il brano originariamente inserito nel quinto album solista di studio dell'artista, "Off the Wall" del 1979) e attualmente in lavorazione - sarà sceneggiata dalla due volte premio Pulitzer Lynn Nottage, e diretta da Christopher Wheeldon, regista e coreografo già vincitore di un Tony Award.

La prima dello spettacolo avrà luogo il prossimo 29 ottobre al James M. Nederlander Theatre di Chicago, dove resterà fino al prossimo primo dicembre, ma debutterà per il pubblico a Broadway in un periodo ancora non specificato del 2020.

Michael Jackson è recentemente tornato all'onore delle cronache per il film "Leaving Neverland", controverso documentario non autorizzato dagli eredi della star americana che sarà presentato in anteprima domani, venerdì 25 gennaio, all'edizione 2019 del Sundance Film Festival: diretto da Dan Reed (già dietro la cinepresa di "Three days of terror: the Charlie Hebdo attacks", sugli attentati terroristici parigini del 2015) il lungometraggio è incentrato sulle testimonianze di tre trentenni circa le presunte molestie sessuali delle quali rimasero vittime da parte dell'artista quando avevano rispettivamente 7 e 10 anni.