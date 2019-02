Il giorno in cui morì, il 2 febbraio 2004, i giornali scrissero di lui ricordando soprattutto il suo maggiore successo, “Uno in più” (una canzone di Mogol e Lucio Battisti). Ma Riki Maiocchi, che pure aveva fondato i Camaleonti lasciandoli alla vigilia del successo commerciale, da solista (la sua attività discografica è durata fino al 1972, quando si ritirò a vita privata) di singoli ne ha pubblicati parecchi, e parecchi di questi non passarono inosservati. Ve ne riproponiamo alcuni, come tributo a un musicista italiano che non ha avuto la fortuna che avrebbe meritato.