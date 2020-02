David Sylvian, con e senza i Japan

Il nome di David Sylvian (all’anagrafe David Alan Batt, nato il 23 febbraio 1958) è indissolubilmente legato a quello della band da lui fondata con Steve Jansen, Richard Barbieri e Mick Karn nel lontano 1974, e che partendo dagli inizi glam divenne una importante influenza sulla scena new romantic. Per qualche anno i Japan frequentarono le classifiche, mettendo in fila nove canzoni nella Top 40 britannica; poi si sciolsero, nel 1982, e da allora Sylvian ha proseguito una sua interessante, per quanto esoterica, carriera da solista, che lo ha visto attraversare vari generi (dal jazz all’avanguardia, dall’ambient all’elettronica) e di conseguenza, inevitabilmente, ha visto rarefarsi le sue presenza in classifica (solo cinque canzoni in Top 40 dal 1982 ad oggi).

Nelle pagine che seguono vi proponiamo di riascoltare i brani – dei Japan e di David Sylvian – che hanno ottenuto più consensi da parte del pubblico.