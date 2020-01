Fausto Rossi, nato a Sacile (Pordenone) il 2 gennaio del 1954, debutta come cantautore nel 1978 con l’album “Suicidio”, uscito per l’etichetta Ascolto. Debitore per l’ispirazione alla new wave e a David Bowie, Faust’O (questo è lo pseudonimo che si è scelto), pubblica negli anni successivi altri lavori (“Poco zucchero”, 1978, “J’accuse… amore mio”, 1981, il quasi esclusivamente strumentale “Out now”, nel 1982, e l’eponimo “Faust’O”, del 1983, e “Love story”, del 1985).

Questa prima fase della carriera del musicista – dopo la quale Fausto Rossi riprenderà il suo nome anagrafico e seguirà strade più sperimentali – è anche quella a cui appartengono i suoi brani più noti, alcuni dei quali sono riproposti nelle prossime pagine.