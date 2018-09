La morte di Mac Miller ha lasciato un profondo vuoto nelle persone che gli erano più vicine. Tra queste ci sono ScHoolboy Q, con il quale il 26enne rapper collaborò a più riprese nel corso della sua breve carriera, e Ariana Grande, con la quale Mac Miller ebbe pure una storia d'amore.

Dopo la scomparsa di Mac Miller, ScHoolboy Q ha deciso di rimandare l'uscita del suo nuovo disco, che era prevista per la fine dell'anno. Durante una recente esibizione, il rapper statunitense ha spiegato ai suoi fan di non sentirsi ancora pronto a far uscire il disco, soprattutto perché non gli va di affrontare - almeno per il momento - le inevitabili domande che i giornalisti gli farebbero sulla sua collaborazione con Miller: "Non sono pronto ad affrontare quelle domande. Non sono pronto a far uscire nulla, per ora. Mi spiace".

Ariana Grande ha invece pubblicato su Instagram un toccante ricordo, come accompagnamento di una breve clip nella quale il suo ex ragazzo sorride e si diverte: "Ti ho adorato sin dal primo giorno in cui ti ho incontrato, quando avevo 19 anni, e lo farò sempre. Non posso credere che tu non sia più qui, non riesco davvero a capirlo. Non so cosa fare", ha scritto la popstar.