Va in scena questa sera a Milano la finale dell'edizione 2018 Wind Summer Festival, la tradizionale manifestazione che premia la canzone dell'estate. A partire dalle 20.30 sul palco del Parco Mind, in Area Expo, cominceranno ad alternarsi gli artisti in scaletta.

Si va da J-Ax a Ornella Vanoni, passando per Nek, Emma, Max Pezzali e gli Ex Otago, Malika Ayane, Alvaro Soler, Fabio Rovazzi, The Kolors, Gué Pequeno, Annalisa, Irama, Benji & Fede, Ermal Meta, Thegiornalisti, Bob Sinclair, Luca Carboni, Noemi, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Carl Brave e Francesca Michielin, Le Vibrazioni, Boomdabash e Loredana Berté, Elodie e Michele Bravi, Federica Abbate (vincitrice, a luglio, della gara dei giovani) e Gigi D'Alessio.

La serata è condotta da Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia, già sul palco dei quattro appuntamenti romani dello scorso luglio (ospitati, come da tradizione, in Piazza del Popolo). L'evento, co-prodotto da Fascino e F&P Group, sarà trasmesso in diretta in prima serata su Canale 5 (e in contemporanea su Radio 105).