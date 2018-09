Questa sera, 15 settembre alle 21.15, va in onda su Rai1 "Al centro", il concerto di Claudio Baglioni. Si tratta di una diretta dall'Arena di Verona della seconda data del tour, che ha debuttato ieri, 14 settembre: qua la recensione e qua la presentazione in conferenza stampa.

Lo show dura oltre tre ore, prevede 33 canzoni che celebrano i 50 anni di carriera di Baglioni, disposte in scaletta in ordine cronologico da "Questo piccolo grande amore" del '72 a "Con voi" del 2013. La scenografia è di Giuliano Peparini e la regia TV è di Duccio Forzano. “Ho sempre avuto il desiderio di lavorare con Claudio, perché sono un suo fan e sono cresciuto con le sue canzoni. E le sue canzoni raccontano la vita, quindi mi ispirano immediatamente idee e immagini. Ci sono in scena 150 persone - e ci saranno momenti di spettacolo anche fuori dal palcoscenico, negli spazi dell’Arena”, ha raccontato Peparini. Spiega invece Forzano: “La novità è che daremo, oltre al punto di vista del pubblico su Claudio, anche il punto di vista di Claudio sul pubblico. In alcuni momenti cercheremo di essere concerto, in altri di essere musical”.

Questo il promo della serata. A seguire la scaletta dei brani che verrano eseguiti questa sera

1) Questo piccolo grande amore (da “Questo piccolo grande amore” – 1972)

2) Porta Portese (da “Questo piccolo grande amore” – 1972)

3) Quanto ti voglio (da “Questo piccolo grande amore” – 1972)

4) Con tutto l’amore che posso (da “Questo piccolo grande amore” – 1972)

5) Amore bello (da “Gira che ti rigira amore bello” – 1973)

6) W l’Inghilterra (da “Gira che ti rigira amore bello” – 1973)

7) Io me ne andrei (da “Gira che ti rigira amore bello” – 1973)

8) E tu (da “E tu” – 1974)

9) Poster (da “Sabato pomeriggio” – 1975)

10) Sabato Pomeriggio (da “Sabato pomeriggio” – 1975)

11) Quante volte (da “Solo” – 1977)

12) Solo (da “Solo” – 1977)

13) Un po’ di più (da “E tu come stai?” – 1978)

14) E tu come stai? (da “E tu come stai?” – 1978)

15) I vecchi (da “Strada facendo” – 1981)

16) Ragazze dell’est (da “Strada facendo” – 1981)

17) Via (da “Strada facendo” – 1981)

18) Strada facendo (da “Strada facendo” – 1981)

19) Avrai (singolo del 1982)

20) Uomini persi (“La vita è adesso” – 1985)

21) Un nuovo giorno o un giorno nuovo (“La vita è adesso” – 1985)

22) Notte di note, note di notte (“La vita è adesso” – 1985)

23) E adesso la pubblicità (“La vita è adesso” – 1985)

24) La vita è adesso (“La vita è adesso” – 1985)

25) Mille giorni di te e di me (da “Oltre” – 1990)

26) Acqua dalla luna (da “Oltre” – 1990)

27) Noi no (da “Oltre” – 1990)

28) Io sono qui (da “Io sono qui” – 1995)

29) Le vie dei colori (da “Io sono qui” – 1995)

30) Cuore di aliante (da “Viaggiatore sulla coda del tempo” – 1999)

31) Sono io (da “Sono Io, L’uomo della storia accanto” – 2003)

32) Tutti qui (da “Tutti qui – Collezione dal 1967 al 2005” – 2005)

33) Con voi (da “ConVoi” – 2013)