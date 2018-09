Si è da poco concluso il primo dei tre concerti all’Arena di Verona di Claudio Baglioni, in apertira del tour “Al Centro”. Ecco le canzoni eseguite:

1) Questo piccolo grande amore (da “Questo piccolo grande amore” – 1972)

2) Porta Portese (da “Questo piccolo grande amore” – 1972)

3) Quanto ti voglio (da “Questo piccolo grande amore” – 1972)

4) Con tutto l’amore che posso (da “Questo piccolo grande amore” – 1972)

5) Amore bello (da “Gira che ti rigira amore bello” – 1973)

6) W l’Inghilterra (da “Gira che ti rigira amore bello” – 1973)

7) Io me ne andrei (da “Gira che ti rigira amore bello” – 1973)

8) E tu (da “E tu” – 1974)

9) Poster (da “Sabato pomeriggio” – 1975)

10) Sabato Pomeriggio (da “Sabato pomeriggio” – 1975)

11) Quante volte (da “Solo” – 1977)

12) Solo (da “Solo” – 1977)

13) Un po’ di più (da “E tu come stai?” – 1978)

14) E tu come stai? (da “E tu come stai?” – 1978)

15) I vecchi (da “Strada facendo” – 1981)

16) Ragazze dell’est (da “Strada facendo” – 1981)

17) Via (da “Strada facendo” – 1981)

18) Strada facendo (da “Strada facendo” – 1981)

19) Avrai (singolo del 1982)

20) Uomini persi (“La vita è adesso” – 1985)

21) Un nuovo giorno o un giorno nuovo (“La vita è adesso” – 1985)

22) Notte di note, note di notte (“La vita è adesso” – 1985)

23) E adesso la pubblicità (“La vita è adesso” – 1985)

24) La vita è adesso (“La vita è adesso” – 1985)

25) Mille giorni di te e di me (da “Oltre” – 1990)

26) Acqua dalla luna (da “Oltre” – 1990)

27) Noi no (da “Oltre” – 1990)

28) Io sono qui (da “Io sono qui” – 1995)

29) Le vie dei colori (da “Io sono qui” – 1995)

30) Cuore di aliante (da “Viaggiatore sulla coda del tempo” – 1999)

31) Sono io (da “Sono Io, L’uomo della storia accanto” – 2003)

32) Tutti qui (da “Tutti qui – Collezione dal 1967 al 2005” – 2005)

33) Con voi (da “ConVoi” – 2013)

Di seguito, alcune fotografie scattate da Angelo Trani.