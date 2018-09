Elton John ha dato ufficialmente il via al lunghissimo tour d'addio alle scene. Il "Farewell yellow brick road tour", così è stata battezzata la serie di concerti, è partito sabato sera, 8 settembre, da Allentown, in Pennsylvania: durante il primo concerto del tour Elton John ha anche omaggiato Aretha Franklin e Mac Miller, il rapper statunitense scomparso appena pochi giorni fa.

Sul palco del PPL Center di Allentown il cantautore ha ripercorso la sua intera carriera con una ventina di canzoni: da "Bennie and the jets" (con cui ha aperto il concerto) a "Goodbye yellow brick road", passando per - tra le altre - "Rocket man", "Candle in the wind", "Crocodile rock" e "Your song".

"Don't let the sun go down on me" Elton John l'ha voluta dedicare a Mac Miller: "È inaccettabile che qualcuno così giovane e con così tanto talento se ne debba andare. Mac, ovunque tu sia, spero che sia felice", ha detto il cantautore. Ad Aretha Franklin ha invece dedicato "Border song": "È stata la più grande cantante di tutti i tempi". Sullo schermo alle spalle del palco, durante l'esecuzione del pezzo, sono state mostrate immagini di illustri musicisti, politici e altri personaggi scomparsi nel corso degli anni: da Martin Luther King a Lady Diana, passando per John Lennon, Elizabeth Taylor e Elvis Presley.

Secondo i piani di Elton John, il "Farewell yellow brick road tour" comprenderà più di trecento concerti che terranno impegnato il cantautore fino al 2021. In Italia arriverà la prossima estate, come già annunciato.

Ecco, di seguito, alcuni video del debutto e - più sotto - la scaletta:

"Bennie and the jets"

"All the girls love Alice"

"I guess that's why they call it the blues"

"Border song"

"Tiny dancer"

"Philadelphia freedom"

"Indian sunset"

"Rocket man"

"Take me to the pilot"

"Someone saved my life tonight"

"Levon"

"Candle in the wind"

"Funeral for a friend/Love lies bleeding"

"Burn down the mission"

"Believe"

"Daniel"

"Sad songs (Say so much)"

"Don't let the sun go down on me"

"The bitch is back"

"I'm still standing"

"Crocodile rock"

"Saturday night's alright for fighting"

"Your song"

"Goodbye yellow brick road"