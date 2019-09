Nile Rodgers: dagli Chic al ruolo di producer, una carriera di grande successo

Nile Rodgers – nato a New York il 19 settembre 1952 - insieme all’amico Bernard Edwards ha dato vita alla metà degli anni settanta agli Chic. Un gruppo il cui inconfondibile suono è sinonimo di disco music. Conclusasi l’esperienza con gli Chic nel 1983 Nile è diventato uno dei produttori più importanti sulla scena musicale mettendo le proprie mani e la propria sensibilità musicale al servizio di album di artisti di primissimo ordine quali, per citarne solo alcuni: “We are family” delle Sister Sledge, “Diana” di Diana Ross, “Let’s dance” di David Bowie, “Like a virgin” di Madonna, “Notorious” dei Duran Duran, per arrivare alla collaborazione con i Daft Punk di “Get lucky”.

Oggi è il compleanno di Nile e, come da nostra abitudine, lo celebriamo. A seguire alcune delle canzoni più belle nei cui crediti compare il suo nome.