KeepOn LIVE FEST giunge alla sua nona edizione, il meeting dei Live Club, Festival e di tutti i professionisti della musica dal vivo, si terrà il 13 e 14 settembre a Roma presso il Lanificio 159.

KeepOn LIVE FEST, la due giorni per analizzare lo stato di salute della musica dal vivo in Italia e il suo inserimento in un contesto europeo, prevede: incontri, panel, dibattiti e gli showcase dei vincitori della KeepOn LIVE PARADE.

La novità del 2018 è che KeepOn LIVE da circuito è diventata associazione di categoria, esclusivamente dedicata alla musica dal vivo originale e alla sua promozione. L’associazione, indipendente, apolitica e apartitica, raggruppa gli operatori, i locali e gli enti che ospitano musica dal vivo. Lo statuto, firmato il 28 marzo a Milano, prevede che l’associazione promuova il valore della produzione musicale, prevalentemente autonoma e indipendente, della musica originale italiana dal vivo, per favorire il pluralismo della produzione culturale, e che salvaguardi e sviluppi la diffusione della musica senza esclusione di genere, con particolare attenzione al lavoro degli artisti in Italia e all’estero.

Tra i vari temi di discussione dedicati ai professionisti: esportazione e confronto con il mercato estero (tema trattato in un panel a cura di SIAE), legalità , sicurezza, il cambiamento del mercato dei live, social media marketing e promozione eventi, festival, sostenibilità e molto altro ancora. Al KeepOn LIVE FEST parteciperanno tutti gli stakeholder della filiera della musica live, le agenzie di booking avranno la possibilità diretta di presentare le novità dei loro roster alla platea dei direttori artistici dei live club, e i festival della KeepOn FESTIVAL EXPERIENCE. Con le agenzie di booking anche promoters, tecnici, uffici stampa, direttori artistici, artisti e tutti i professionisti e appassionati.

KeepOn LIVE FEST quest’anno ha il patrocinio dalla FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana, che oltre ad essere promotore dell’evento, organizzerà il panel di apertura del Fest su “Streaming e live: tra global e local” con al tavolo Enzo Mazza, CEO di FIMI, Francesco Del Maro, Managing Director di Music Experience.

I Media partner dell’edizione 2018 sono Rockol e Radio Sonica. Rockol è nell’ambito di una vasta collaborazione online già in atto con KeepOn che potrà esporre gli associati ad un’audience di circa 6 milioni di utenti unici mensili, coglierà l’occasione per presentare le sue nuove iniziative dedicate al mondo live, con speciale focus su venue e operatori. Radio Sonica, oltre a promuovere le iniziative di KeepOn, seguirà lo svolgersi della manifestazione attraverso collegamenti con i suoi inviati, realizzando interviste con gli operatori e i protagonisti. Inoltre coglierà l’occasione per presentare le iniziative ed eventi che vedranno la radio impegnata durante la stagione invernale.

LA PREMIAZIONE DELLA LIVE PARADE - Giovedì 13 settembre

La serata di Giovedì 13 settembre, sarà aperta al pubblico che avrà la possibilità di assistere alla premiazione della LIVE PARADE. La serata sarà presentata da Fabio Luzietti (Radio Sonica), Ketty Passa (Cantante e Deejay) e Martina Martorano (Lanificio Live e speaker Radio Sonica). Durante la serata verranno premiati i primi tre in graduatoria delle categorie Best Live, New Live e Best Performer. Tra le band presenti in queste classifiche ritireranno il premio durante la serata: Willie Peyote, Generic Animal, Andrea Laszlo, I Pinguini Tattici Nucleari, DUNK, Eugenio in via di gioia e I Cieli di Turner. Alcuni di loro eseguiranno performance esclusive, Andrea Laszlo e I Cieli di Turner si esibiranno live; Eugenio in via di gioia e Dunk invece ci allieteranno con uno showcase, infine Generic Animal intratterrà il pubblico con un live showcase. Dopo la premiazione si balla fino alle 2,00 del mattino al Lanificio159.

KEEPOFF - LA SERATA DI CHIUSURA - Venerdì 14 settembre

Per concludere in bellezza, Venerdì 14 settembre alle 21.30 tutti al KeepOFF, lo spin-off del KeepOn LIVE FEST 2018, presso The Yellow (via Palestro 51, Roma), il fulcro di YellowSquare, uno spazio multifunzionale che ha ridefinito il concetto tradizionale di ostello, creando una realtà dinamica e creativa dedicata ai giovani viaggiatori. Una serata gratuita aperta a tutti dove i protagonisti saranno gli artisti seguiti dagli associati di KeepOn che si esibiranno in showcases speciali.

Ecco il programma completo:

Giovedì 13 settembre:

h. 10.30: BOARD degli associati: Esclusivo ad invito

Contarsi per Contare. Perchè aderire a KeepOn LIVE, la prima Associazione di Categoria dei Live Club e Festival italiani.

h. 14.00: FIMI: Music Industry

Streaming e Live: tra global e local. Musica live in rapporto agli ultimi dati dell’industria.

Con Enzo Mazza (CEO di FIMI), Francesco del Maro (Managing Director di Music Experience), Federico Rasetti (KeepOn LIVE)

h. 15.00: DOC SERVIZI: LegalitÃ

E' una questione di legalità . Come far ripartire e dare sostegno al sistema musica

Con Demetrio Chiappa (Presidente DOC Servizi), Emanuela Teodora Russo (Note Legali)

h. 16.00: Italia Music Export

Italia Music Export - La mobilità degli artisti da e verso l'estero, strumenti e opportunità . I nuovi servizi di SIAE e della rete DOC

RELATORI: Nur Al Habash (Italia Music Export), Demetrio Chiappa (Doc Servizi), Stefano Pesca (BeIT)

h. 17.00: Comuni Live

Facciamo il punto con le istituzioni: presentazione SUEV (Sportello Unico Eventi)

Con Vincenzo Santoro (Resp. Dipartimento Cultura ANCI), Silvio Maselli (Assessore Cultura Bari), Andrea Minetto (Assessorato Cultura Milano), Marco Manzella (Doc Servizi / KeepOn)

h. 18.00: Rockol: Live & Online

La valorizzazione del rapporto tra venue, operatori e artisti sui media digitali

Con Gianpiero Di Carlo (Rockol), Davide Fabbri (Diagonal Loft Forlì), Andrea Pontiroli (Santeria Social Club)

h. 19.00: Live Audience

Dalle cantine ai palazzetti, l'esplosione della musica italiana.

Con Sandro Giorello (KeepOn), Massimo Bonelli (Primo Maggio, iCompany), Matteo Cantaluppi (Produttore), Nicola Cani (Foolica Management)

h. 23.00: Live Parade. Evento con biglietto separato

Saranno presenti :

Best Live

Willie Peyote

Andrea Laszlo De Simone (LIVE)

Eugenio in via di gioia (SHOWCASE)

DUNK (SHOWCASE)

Pinguini Tattici Nucleari

New Live

Frah Quintale

Generic Animal (LIVE SHOWCASE)

I cieli di Turner (LIVE)

Best Performer

Luca Ferrari dei DUNK

Venerdì 14 settembre:

h. 10.30: Live Marketplace - Esclusivo ad invito

Incontri tra le principali aziende che stanno investendo nel live e i gestori di Club e Festival

h. 14.00: Collateral

Nuovi progetti e nuove idee per il live italiano

Con Daniele Citriniti - Reset Festival; Dino Lupelli - Music Innovation Hub; Fabio Fila - Pubblico Sicuro @ Sudwave

h. 15.00: Booking

La bolla dei cachet. Confronto diretto tra domanda e offerta per trovare un punto di incontro

Con Claudio Ongaro (GodzillaMarket), Nicola Romani (DNA), Luca Borsetti (Latteria Molloy), Giuseppe Cernera (Panico), Aldo Macchi (KeepOn)

h. 16.00: SIAE Workshop: mioBorderò

Lo conoscete davvero? Vantaggi, opportunità e istruzioni pratiche per l’uso

Con Matteo Fedeli (Direttore Divisione Musica SIAE)

h. 17.00: Festival Experience

Ecosostenibilità nel 2018: il modello Festival

Con Chiara Righi (FaLaCosaGiusta), Giacomo Santinelli (Eco Sound Fest), Alessandro Formenti (Urban Eco Festival), Leone Manfredini (Terraforma), Luca Li Voti (Festival Experience)

h. 18.00: Live Marketing Power

Instagram e influencer. Come promuovere al meglio un evento live

Con Lorenzo Giustarini (Consulente Social Media Marketing)

h. 21.30: KeepOFF. Evento gratuito presso TheYellow (Via Palestro, 51 - Roma)

Showcase di alcuni artisti seguiti dagli associati di KeepOn LIVE

Durante le due giornate dalle 14,20 alle 18,00 sedici agenzie di booking si presentano

Un artista di ogni roster avrà la possibilità di suonare davanti ai direttori artistici presenti al festival.

ALOHA Booking - Keet & More BPM - Rovere FLOOR Concerti - Malmo IMARTS/BORSI - Andrea Amati / Mattia De Simone LEBOWSKI - Baciamolemani LILIUM Booking - Barriga MARTELIVE - Gianluca Secco OCARINA LIVE - Nosexforbutterfly PANICO/MODERNISTA - Tobjah ROCKETTA - Ginger Bender VERTIGO/RONZINANTE - Postino XO LA FACTORY - Blumosso Asino Che Vola - Emilio Stella TdE Booking - Kiol BZR Concerti - Diana Tejera DOC LIVE - La Colpa

Saranno comunque presenti al Meeting anche tante altre Agenzie di Booking come TEMPESTA, PONDEROSA, MAGELLANO, CORNER SOUL e molti altri...

Tutte le info sul sito di Keepon Live Fest 2018