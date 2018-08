I Soft Cell sono tornati con "Northern Lights", il loro primo inedito a distanza di quindici anni. Il duo synth-pop inglese, composto da Marc Almond e Dave Ball, ha pubblicato la nuova canzone in vista del loro concerto d'addio all'O2 Arena di Londra il prossimo mese.

È possibile ascoltare il nuovo brano in esclusiva sul sito del Guardian. In un comunicato stampa, Almond ha descritto il brano come "Una celebrazione delle nostre radici nell'anima nordica". Il singolo uscirà ufficialmente a mezzanotte di mercoledì 22 agosto.

Oltre a "Northern Lights", un nuovo brano intitolato "Guilty (Cos I Say You Are)" uscirà con il nuovo album della band, la compilation intitolata “The Singles- Keychains and Snowstorms”, il 28 settembre.

Dopo l'uscita dell'album, come già detto, il duo darà l'ultimo saluto ai fan con un concerto all'O2 Arena di Londra il 30 settembre. Su questo live londinese Marc Almond ha dichiarato: "Con i Soft Cell ho sempre sentito che ci fosse qualcosa di incompiuto. Questo ultimo spettacolo sarà il migliore in assoluto. Sarà un vero commiato, grazie a tutti i fan."

ASCOLTA "NORTHERN LIGHTS" QUI.

