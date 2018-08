La band dei gemelli Dessner ha annunciato l’imminente uscita di un vinile colorato, dal titolo “Cherry Tree Vol. 1”, destinato in esclusiva ai membri del fan club dei National. Il disco, in edizione limitata, è una raccolta delle esecuzioni live dei primi anni di carriera della formazione, che include brani quali, tra gli altri, “All The Wine”, “Lucky You” e “Murder Me Rachel”. Quanto alle tempistiche, al momento Matt Berninger e compagni hanno solo fatto sapere che “verrà recapitato più avanti nel corso di quest’anno a tutti i membri del Cherry Tree [il nome del fan club della band, ndr]”.

🍒 Cherry Tree • Vol. 1 🍒

Ltd. edition 180 gram colored vinyl. Shipping later this year to all Cherry Tree members.

Join now at https://t.co/VysPuSuCPG. pic.twitter.com/zTqgUyAMwx — The National (@TheNational) August 13, 2018

Nel 2004 i National, un anno prima che facesse il suo ingresso nel mercato l’album “Alligator”, il primo della band per l’etichetta Beggars Banquet, hanno fatto uscire un EP intitolato proprio “Cherry Tree”, che raccoglieva pezzi come la versione live di “Murder Me Rachel”, il brano parte della colonna sonora di “Warrior”, “About Today”, e la collaborazione con Padma Newsome “Reasonable Man (I Don’t Mind)” .

Dopo l’uscita lo scorso anno di “Sleep Well Beast”, ultima prova di studio della band di Cincinnati, i National hanno suonato dal vivo due nuovi brani nel corso di un’esibizione in Croazia, “Quiet Light”

e “So Far So Fast”.

È inoltre in arrivo un album congiunto del solo Aaron Dessner in collaborazione con Bon Iver, sotto il nome di Big Red Machine, in uscita il prossimo 31 agosto.

Chissà che la formazione non riservi qualche sorpresa anche per i fan italiani, che potranno ascoltarli il prossimo 7 settembre – unica data nel Belpaese – all’Area EXPO di Rho, a qualche chilometro da Milano.