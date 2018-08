Si intitola “F.U.B.A.R.” la prima canzone tratta da “Still Cyco Punk After All These Years”, il nuovo album del gruppo di Mike Muir, in uscita il prossimo 7 settembre.

È stato proprio il frontman dei Suicidal Tendencies a spiegare il motivo del titolo:

“Sono passati più di 20 anni da quando ho pubblicato il mio primo disco da solista, ‘Lost My Brain! (Once Again)’, al quale ha collaborato anche il chitarrista dei Sex Pistols Steve Jones, presente in sette canzoni. Ripensando a quei tempi mi è tornata la voglia di fare un disco punk.”

Muir ha spiegato che anche grazie alla presenza di Dave Lombardo alla batteria ha sentito finalmente la possibilità di realizzare un album in stile Cyko Miko (il suo pseudonimo da solista), ma non in maniera nostalgica o volendo guardare al passato: “E' come se avessi preso il me stesso di 25 anni fa e l’avessi mandato avanti veloce fino ad oggi”.

Il frontman dei Suicidal Tendencies ha spiegato che “Still Cyco Punk After All These Years” sarà una versione moderna della propria musica da solista, aggiungendo di essere innamorato e di sentire queste canzoni come proprie più adesso di quando aveva 30 anni.

Potete ascoltare “F.U.B.A.R.” qui sotto: