I rapper californiani Cypress Hill annunciano per il prossimo 28 settembre l'uscita del loro nono album in studio, “Elephants On Acid”. Il disco giunge otto anni dopo “Rise Up” e viene anticipato dal singolo “Band of Gypsies” che potete ascoltare più sotto.



Il disco è prodotto da Dj Muggs. Dice del disco Sen Dog: "Tutto può succedere quando Muggs, B-Real e io ci riuniamo per registrare. Eravamo bambini quando ci siamo incontrati per la prima volta. Ora siamo cresciuti, ma la chimica è sempre la stessa. Quando debuttammo negli anni novanta, suonavamo come nessun altro, suonavamo come noi stessi. Questa è un'altra continuazione". E aggiunge B-Real: "L'album è sia un ritorno alle origini che una fuga in un mondo completamente nuovo".

Tracklist:

1. Tusko (Intro)

2. Band of Gypsies

3. Put Em in the Ground

4. Satao (Interval)

5. Jesus Was a Stoner

6. Pass the Knife

7. LSD (Interval)

8. Oh Na Na

9. Holy Mountain (Interval)

10. Locos

11. Falling Down

12. Elephant Acid (Interlude)

13. Insane OG

14. The 5th Angel (Instrumental)

15. Warlord

16. Reefer Man

17. Thru the Rabbit Hole (Interlude)

18. Crazy

19. Muggs is Dead

20. Blood on my Hands Again

21. Stairway to Heaven