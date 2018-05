Chiamata ad esibirsi oggi, domenica 27 maggio, per la penultima giornata del festival organizzato - in quattro diverse location - dall'ente radiotelevisivo pubblico britannico BBC’s Biggest Weekend, la cantante di "How We Do (Party)" si è prodotta in un commosso omaggio ad Avicii, il Dj svedese scomparso tragicamente lo scorso 20 aprile.

Rita Ora aveva collaborato con Tim Bergling nel 2017 per il brano "Lonely Together": la cantante ha riproposto la canzone dal vivo sul palco di Swansea facendo precedere l'esecuzione dalla scritta - apparsa sugli schermi installati sul retro della ribalta - "Avicii 1989 - 2018".

"Thank you for singing that with me. It's always hard for me to sing that, so thank you so much for singing along." 💔@RitaOra's tribute to the late @Avicii at #BiggestWeekend pic.twitter.com/95jlAsT39W — BBC Music (@bbcmusic) May 27, 2018

"Vi ringrazio per aiutarmi a cantare questa canzone", sono state le parole usate dalla Ora per introdurre il pubblico all'esecuzione: "E' sempre dura per me cantarla, quindi grazie davvero per cantarla con me".

Pubblicata all'interno dell'EP "Avčci (01)", "Lonely Together" è entrata nella top ten delle classifiche di vendita di Australia, Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria, Irlanda, Lituania, Polonia, Scozia, Slovacchia, Svezia e Regno Unito.