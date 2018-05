Florence Welch, frontwoman nonché fondatrice dei Florence and the Machine, si è unita ai Rolling Stones per la loro esibizione di "Wild Horses" durante il concerto di stasera allo stadio di Londra. I Rolling Stones non suonavano a Londra da ben 5 anni. I Florence and The Machine hanno aperto il concerto dei Rolling Stones, dopo che Liam Gallagher ha aperto la prima data all’Olympic Stadium di Londra ad inizio settimana (il 22 maggio).

Di seguito alcuni video e immagini ripresi dai fan dove si vede Florence Welch unirsi a Mick Jagger nel brano “Wild Horses”:

La band guidata dalla rossa Florence Welch ha da poco pubblicato il brano “Hunger”, il secondo singolo estratto dal nuovo album dei Florence and the Machine che si intitolerà “High as hope” (ideale seguito di “How big, how blue, how beautiful”, uscito nel 2015), in uscita il prossimo 29 giugno. Il primo singolo pubblicato è “Sky full of song”.

I Rolling Stones invece, in una chiacchierata con AP, hanno svelato i loro rituali prima di salire sul palco.