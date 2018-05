Dopo “Let Me”, il singolo dell’ex One Direction diffuso il mese scorso, Zayn Malik ha pubblicato anche una seconda anticipazione di quello che si prospetta come il suo secondo album solista, ideale seguito del precedente “Mind Of Mine” del 2016. Si tratta di “Entertainer”, brano accompagnato da un video che dal punto di vista narrativo sembra essere il prequel della clip di “Let Me”.

Per quanto sia stato annunciato il completamento del disco, l’artista venticinquenne di origini pachistane non ha ancora fatto sapere la data di uscita prevista.