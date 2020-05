Janet Jackson, reginetta della dance pop tra la fine degli anni '80 e gli anni '90, compie oggi 54 anni. Sorella del Re del Pop, nonché più piccola componente della Jackson family, la cantante ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo comparendo da piccolissima nella serie televisiva "The Jacksons", nel 1976, con protagonista proprio la sua famiglia. Nel 1982 è arrivata la firma del suo primo contratto discografico, seguita nello stesso anno dall'album d'esordio "Janet Jackson". Ma per la fama internazionale Janet deve aspettare fino al 1986, anno in cui viene consegnato al mercato "Control": contiene, tra le altre canzoni, anche il singolo "When I think of you", che porta per la prima volta la cantante al primo posto della classifica americana. Ci è tornata più volte nel corso degli anni: nel giorno del suo compleanno abbiamo messo insieme una gallery con tutti i suoi singoli volati al n.1 della classifica.