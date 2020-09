Barry Gibb: la sua voce solista nelle canzoni dei Bee Gees

Cantante, compositore, chitarrista, produttore, fondatore dei Bee Gees, è il più anziano dei tre fratelli che costituivano la formazione del gruppo, essendo nato l’1 settembre del 1946 – tre anni prima dei gemelli Robin e Maurice. Come compositore, è secondo solo a Paul McCartney, secondo il Guinness Book of Records, in termini di successo commerciale. La sua voce, capace di un falsetto notevolissimo, caratterizza molte delle canzoni del gruppo; fra quelle da lui cantate come solista ne abbiamo scelte alcune, secondo noi le più rappresentative.

Come ultimo brano, non avendo Barry avuto grande successo con i suoi due album da solista, proponiamo un suo duetto con Barbra Streisand che invece ottenne buoni risultati di vendita.