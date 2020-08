L’1 agosto del 1971 George Harrison, fresco di scioglimento dei Beatles, su ispirazione del sitarista Ravi Shankar organizzò un evento musicale per raccogliere fondi ma soprattutto per sensibilizzare il mondo sulla tragedia della carestia nel Bangla Desh. I due concerti che si tennero al Madison Square Garden di New York, uno pomeridiano e uno serale, sono passati alla storia come la prima occasione in cui il rock si è messo al servizio della solidarietà.

Ai concerti, dai quali furono tratti un album triplo e un film, parteciparono fra gli altri, insieme a Harrison, un altro Beatle (Ringo Starr), Bob Dylan, Eric Clapton, Billy Preston, Leon Russell, i Badfinger e Ravi Shankar.

Nelle prossime pagine vi proponiamo, nell’anniversario del Concerto per il Bangla Desh, alcuni momenti dei concerti e altre canzoni che in quei concerti furono eseguite.