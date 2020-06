Ian Hunter, la vita e la musica dopo i Mott the Hoople

Anche se passerà alla storia come leader dei Mott the Hoople, Ian Hunter (che compie oggi 81 anni) ha avuto, come solista – dopo lo scioglimento della band – una lunga carriera discografica, che conta oltre venti album, dei quali però solo il primo ed eponimo ha ottenuto qualche significativo riscontro commerciale. Anche se non confortati dalle vendite, tuttavia, i lavori da cantautore di Hunter sono dischi che meritano una certa considerazione.

Qui di seguito vi proponiamo alcune delle migliori canzoni della discografia post-Mott the Hoople del cantante di Oswestry, UK.