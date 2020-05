Kylie Minogue, tanti auguri a lei con tutti i suoi duetti

Ha debuttato in una soap opera - "Neighbours" - nella nativa Australia, ma il mondo del pop l'ha conquistato dal Regno Unito, dove è stata nominata Ufficiale dell'Impero, uno dei titoli onorifici più prestigiosi oltremanica. Ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo, ricevuto premi e onorificenze a pioggia - il Cavalierato dell'Ordine delle arti e delle lettere in Francia e diversi ARIA Awards, corrispettivi australiani degli americani Grammy - ponendo la firma su una delle carriera più sfavillanti che la scena musicale internazionale abbia mai conosciuto. Ha combattuto una battaglia personale - la lotta contro un tumore al seno - con grandissimo coraggio e con dignità esemplare, dimostrando come si possa condividere con il pubblico aspetti delicati della propria vita - con un fine preciso, quello della sensibilizzazione - senza necessariamente rincorrere il sensazionalismo.

Kylie Minogue compie oggi gli anni ma ha vissuto già almeno cinque o sei vite, almeno quelle che scorrono alla velocità alla quale noi comuni mortali siamo abituati: per celebrare il compleanno della popstar australiana abbiamo deciso di selezionare i migliori duetti incastonati nella sua lunga e prestigiosa carriera. Dalla torbida e struggente "Where the Wild Roses Grow" con Nick Cave alla più spensierata "Kids" con Robbie Williams, ecco cosa ha saputo fare la diva venuta dagli antipodi gomito a gomito - anzi, microfono a microfono - con i colleghi. Buon ascolto!