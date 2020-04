Marvin Gaye: 10 canzoni imperdibili

Marvin Gaye, vera e propria icona del soul e del r&b, è uno degli artisti che più hanno contribuito a forgiare il cosidetto sound della Motown nell'arco degli anni Sessanta - dapprima come session man, poi come artista solista, inanellando una serie di successi e di duetti memorabili. Proprio per questo è noto anche come "Prince of Motown" e "Prince of soul".

Negli anni Settanta fu il primo artista della scuderia Motown a lasciare l'etichetta: la sua produzione musicale continuò, con album che, fino al 1982, influenzarono molti sottogeneri del soul che da lì ad alcuni anni avrebbero preso forma - fra cui il quiet storm e il neo-soul.

E' mancato a 44 anni, il 1 aprile del 1984, ucciso dal padre a colpi d'arma da fuoco, per essersi intromesso in una lite domestica dei genitori. Una fine decisamente tragica e ingloriosa, per il principe del soul.

Lo ricordiamo con 10 suoi brani imperdibili...