Yoko Ono: artista o ciarlatana? Giudicate voi

Quando arrivò in Inghilterra, la giapponese Yoko Ono era un’artista multimediale piuttosto stimata negli Stati Uniti ma pressoché sconosciuta in Europa. Il suo avvicinamento alla musica avvenne tramite John Lennon, del quale è stata l’amante, la moglie e la vedova. Dal primo singolo, uscito nel 1969, a oggi, Yoko ha pubblicato una trentina di album, con alterne fortune critiche (e nessun significativo risultato commerciale). A lungo osteggiata e derisa, detestata da molti fan dei Beatles che la considerano la causa prima dello scioglimento del gruppo (non ne fu la causa prima, ma sicuramente diede un significativo contributo), è oggetto da qualche anno di una rivalutazione storico-critica: se volete farvi un’idea personale, ascoltate questa selezione di sue interpretazioni, tutte pubblicate in origine su 45 giri.