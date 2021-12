Quella volta che David Bowie si nascose sotto un tavolo per sfuggire a James Bond

Nel libro del 2017 di Dylan Jones dedicato alla vita di David Bowie intitolato “David Bowie: a life”, l’autore riporta una storia datata fine anni Settanta che ha come protagonisti il Duca Bianco e l’attore inglese Roger Moore, noto, tra l’altro, per avere impersonato sul grande schermo l’agente 007 James Bond, che, per un periodo, si ritrovarono ad essere vicini di casa.

Il quotidiano britannico Telegraph riportò l’aneddoto narrato da Jones durante la conferenza stampa di presentazione del suo volume su Bowie: “Kureishi (scrittore londinese di origine pakistana, ndr) mi ha raccontato che quando Bowie si trasferì in Svizzera per sfuggire al fisco e agli agenti anti droga alla fine degli anni Settanta, lì non conosceva nessuno. Abitava in una grande casa nei sobborghi di Ginevra e non conosceva nessuno. Un giorno, verso le cinque e mezza del pomeriggio, sente bussare alla porta, ‘Ciao David’. E gli entra in casa Roger Moore. Bevvero una tazza di the. Lui rimane a bersi qualche drink e poi anche per cena e racconta un sacco di storie sui film di James Bond, si divertirono molto, fu una bella serata”.

Continua ancora Jones: “Il giorno dopo, alle cinque e mezza…toc, toc, è Roger Moore. Che si invita un’altra volta, entra, si siede. ‘Sì, prenderò un Gin Tonic, David’, e racconta le stesse identiche storie che risultano un pochino meno divertenti la seconda volta. Dopo due settimane di Roger Moore tutti i giorni alla stessa ora, David Bowie si nascose sotto un tavolo facendo finta di non essere in casa”.