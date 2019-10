Bob Geldof: sono stato punk prima di te

Prima di diventare "Saint Bob" grazie alla creazione del Live Aid, Bob Geldof, che oggi compie 68 anni, era uno spiritato irlandese che capeggiava una punk band, i Boomtown Rats. La band, nata nel 1976, mise in fila una serie di successi di classifica con il suo punk abbastanza pop, prima di sciogliersi nel 1986. Nel 2017 i Boomtown Rats sono rientrati in studio per un album in uscita (pare) entro la fine dell'anno; in attesa di sentire le nuove canzoni, risentiamo i vecchi successi.