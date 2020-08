Agli inizi degli anni ottanta le Go-Go’s – band caduta ora nel dimenticatoio, ma di una qual certa importanza fino a quando rimase in attività – furono il primo gruppo rock femminile a conquistare le classifiche di vendita con canzoni interamente scritte e suonate da loro.

Formatesi nella Los Angeles punk rock della fine degli anni settanta per dare la scalata al successo addolcirono le loro sonorità (influenzate anche dalla new wave in voga in quegli anni) e il gioco fu fatto. La patinata immagine pubblica della formazione californiana faceva a pugni con quella privata.

Le ragazze, da vere rockstar quali erano, si lasciavano infatti andare agli eccessi che ben potete immaginare rifacendosi senza risparmio alla sacra triade: sesso, droga e rock’n’roll. La cantante e il simbolo di questa band era Belinda Carlisle che, allo sciogliersi della band, nel 1985, iniziò una buona carriera solista.

Oggi Belinda compie gli anni e crediamo sia corretto ricordare lei e le sue compagne di band – Jane Wiedlin, Gina Shock, Charlotte Caffey e Kathy Valentine – e ricordare con loro quella stagione musicale.