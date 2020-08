Elvis Presley, oggi nel 1977 ci ha lasciato. 10 canzoni da riscoprire

“Compilare una lista delle 50 canzoni essenziali di Elvis è un po’ come individuare i cinque lavori più importanti di Shakespeare; entrambi sono forse stati troppo prolifici per il loro stesso bene”. (Paul Simpson, “The Rough Guide to Elvis”).

Per sceglierne 20 noi ci siamo affidati alla competenza di uno che di canzoni ne capisce (Claudio Buja, presidente di Universal Music Publishing) e che di Elvis è un esperto e un cultore (ha firmato la prima biografia italiana di Presley, nel lontano 1988).

Ecco dunque la sua selezione. Qui di seguito troverete le 10 canzoni di Elvis da riscoprire, e qui le dieci canzoni di Elvis da riascoltare.