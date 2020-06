Nella hit parade italiana c’è entrato due volte: la prima nel 1968 con “Delilah” (ma meglio di lui fece Jimmy Fontana con la cover della stessa canzone, “La nostra favola”), la seconda nel 2000 con “Sex Bomb”. In Gran Bretagna, invece, Tom Jones è un’icona della scena musicale, a dispetto del fatto che ormai da decenni risieda negli Stati Uniti. Non a caso è stato nominato Sir dalla Regina, e non a caso il suo palmares nelle charts britanniche è assai consistente. Sono ben 19 i singoli che ha piazzato nella Top Ten britannica, nella quale è stato per tre volte al numero 1. Nelle prossime pagine, i suoi più grandi successi.